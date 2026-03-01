addio a rino marchesi storico allenatore di napoli inter e juventus

È venuto a mancare Rino Marchesi, noto allenatore che ha guidato squadre come Napoli, Inter e Juventus. La SSC Napoli, insieme al Presidente Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’allenatore. Marchesi è stato riconosciuto come una figura di rilievo nel mondo del calcio, rispettato per la sua carriera e il suo ruolo nel settore.

Il mondo del calcio internazionale si stringe in un sentimento di lutto per la scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore di grande rilievo, che ha lasciato un segno indelebile nelle società italiane e non solo. La sua carriera, contraddistinta da successi e una lunga gavetta tra campo e panchina, ha attraversato decenni di evoluzione del calcio nazionale, rendendolo una figura emblematica e rispettata. Originario di San Giuliano Milanese, Rino Marchesi ha militato come atleta tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta, contribuendo con le sue prestazioni a portare in alto i club di appartenenza. La sua carriera ha incluso due Coppe Italia, una Mitropa Cup e un prestigioso trionfo nella Coppa delle Coppe durante la stagione 1960-1961, vincendo con la maglia della Fiorentina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

