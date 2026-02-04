Maradona Jr | Se il Napoli chiama alleno anche gratis

Diego Armando Maradona Jr si mette in gioco senza paura. Intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, il figlio del Pibe de Oro ha detto che sarebbe pronto ad allenare la Primavera del Napoli anche senza paghetta. “Se mi chiama il Napoli, io vado gratis”, ha precisato, dimostrando tutta la passione per la maglia e il club.

Diego Armando Maradona Jr ha parlato chiaro. Intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, il figlio del Pibe de Oro ha dichiarato che accetterebbe senza esitazioni la panchina della Primavera del Napoli, anche senza stipendio “Se mi chiama il Napoli, io vado gratis”, ha detto senza giri di parole. Una frase che ha subito colpito i tifosi, perché racconta tutto l’amore che Maradona Jr prova ancora per la maglia azzurra e per la città. Un amore lasciatogli da suo padre, che è stato un grande calciatore per l’intero movimento partenopeo. Durante l’intervista, Maradona Jr ha spiegato che per lui sarebbe un onore lavorare con i giovani del Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Maradona Junior

Diego Maradona junior non nasconde la sua voglia di tornare a giocare per il Napoli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Maradona Junior

Argomenti discussi: Diego Maradona jr: Quell’urlo di papà al gol di Koulibaly; Maradona Jr. ribadisce: ADL lo sa, se mi chiamasse al Napoli andrei gratis; Portici 1906, si chiude l’era Maradona Jr: l’ipotesi per la panchina; Diego Maradona jr non è più l'allenatore del Portici: il comunicato ufficiale.

Maradona Jr: Se il Napoli chiama alleno anche gratisDiego Armando Maradona Jr ha parlato chiaro. Intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, il figlio del Pibe de Oro ha dichiarato che accetterebbe senza ... dailynews24.it

Diego Maradona junior: Se il Napoli chiama, vado anche gratis. De Laurentiis lo saProprio parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego jr si è espresso sull'ipotesi di guidare in futuro la Primavera azzurra: Se chiama il Napoli, io rimetto la tuta del Napoli e vado ... napolitoday.it

Grandi manovre in casa Napoli per quanto riguarda il futuro del Maradona. L’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio CRC, lanciando notizie sul cronoprogramma. Si parte subito! A fine campionato i facebook

Sabato sera al Maradona! Il Napoli ospita la Fiorentina sabato alle 18:00 in una sfida di Serie A Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli x.com