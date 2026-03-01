È morto a 88 anni Rino Marchesi, noto allenatore di calcio che ha guidato diverse squadre tra cui il Napoli. Tra i suoi incarichi più importanti, fu il primo a allenare Maradona al suo arrivo in Italia e ha avuto una carriera lunga e ricca di esperienze. Marchesi è ricordato come uno dei tecnici più rispettati nel panorama calcistico italiano.

Il calcio piange uno dei suoi più grandi maestri. È morto all’età di 88 anni Rino Marchesi, il difensore e centrocampista della Fiorentina che, conclusa la carriera da calciatore, divenne un allenatore tra i più autorevoli. Sedette alla panchina di Inter, Juventus e Napoli e fu allenatore di Diego Armando Maradona e Michel Platini. Rino Marchesi, tra i “leoni” della Fiorentina Rino Marchesi nacque a San Giuliano Milanese nel 1937, ma fu in Toscana che trascorse gran parte della propria vita. Proprio a Firenze si è spento, il 1° marzo 2026. Marchesi esordì 18enne nella squadra dell’Atalanta, calciatore dalle capacità versatili, ricopriva il ruolo di difensore o centrocampista alla bisogna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Rino Marchesi allenatore di calcio tra i più grandi, fu il maestro di Maradona e Platini

Leggi anche: Calcio in lutto, addio Rino Marchesi: fu il primo allenatore di Maradona a Napoli

Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche PlatiniLutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano...

Contenuti utili per approfondire Morto Rino Marchesi.

Discussioni sull' argomento Kranevitter rifiuta la sostituzione e rispedisce il compagno in panchina: allenatore in imbarazzo; Davide Ancelotti: Ora sono concentrato sul Mondiale. Mi piacerebbe allenare in Italia nella mia carriera.

Morto Rino Marchesi: portò l'Avellino in Serie A e fu il primo allenatore in Italia di Maradona(u001bu001e?u000b??????0Mu0012?$u0011?t?P????6RNu0012?u0007??bu000fI??i??á?jb]T?H?}P??u0002??'q?.lDu001c??AI?xl? [?$Wva? u000f?u0007?$??fFeu0016%= (u001bu001eu0013?L?y>u001cu001eu001a6?M??u0011m:?j?8 ... corrieredellosport.it

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e JuveÈ morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. L'ex allenatore anche di Inter e Juventus, nel corso della sua carriera in panchina aveva anche guidato il primo ... fanpage.it

, ` E' morto oggi, all'età di 88 anni, l'ex calciatore ed allenatore Rino Marchesi. Nato a San Giuliano milanese, ma fiorentino di adozione, Marchesi mosse i primi passi nel Lodi, poi a 18 anni l'ap - facebook.com facebook

LUTTO - E' morto Rino Marchesi, l'ex allenatore tra le altre del Napoli aveva 88 anni, fu il primo tecnico in Italia di Diego Armando Maradona ift.tt/YPQBJ8X x.com