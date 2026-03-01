Morto Rino Marchesi addio all’ex tecnico di Napoli e Juventus

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex allenatore che ha guidato squadre di Serie A come Napoli e Juventus. La sua carriera comprende periodi alla guida di club importanti del campionato italiano, lasciando un segno nelle rose delle squadre e nelle storie del calcio nazionale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli operatori del settore.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Rino Marchesi, ex allenatore di Serie A alla guida di club come Napoli e Juventus. È stato proprio il club azzurro a rendere nota la scomparsa dell’ex tecnico a 88 anni, con un messaggio di cordoglio sul proprio sito, seguito dai bianconeri. “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985”, si legge nella nota. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985. 🔗 Leggi su Lapresse.it

