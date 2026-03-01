È morto Rino Marchesi storico allenatore del primo Napoli di Maradona

È scomparso Rino Marchesi, ex allenatore e giocatore di calcio, morto all'età di 88 anni. Nel corso della sua carriera ha militato come giocatore in diverse squadre di Serie A e in seguito ha allenato varie formazioni italiane, tra cui il Napoli. La sua presenza nel mondo del calcio italiano è durata diversi decenni, lasciando un’impronta significativa.

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi, morto all’età di 88 anni. Figura rispettata e protagonista di diverse stagioni della Serie A, Marchesi ha attraversato il pallone prima da giocatore e poi da allenatore, lasciando un segno profondo in piazze importanti. Nato a San Giuliano Milanese, aveva costruito la sua reputazione già in campo, vivendo le stagioni più brillanti con la Fiorentina. Con i viola conquistò due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, trofeo rimasto nella memoria per la doppia finale contro i Rangers. La sua carriera in panchina lo portò poi a guidare club di primo piano come Napoli, Inter e Juventus, oltre a diverse realtà del campionato italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

