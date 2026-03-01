Morte Khamenei i tre possibili successori e il ruolo di Larijani

In Iran si apre il dibattito sulla successione alla Guida Suprema dopo la morte di Ali Khamenei. Sono stati indicati tre possibili successori, mentre il ruolo di Larijani viene discusso come figura di rilievo nella transizione. La fase di passaggio si sta sviluppando in un momento di grande attenzione politica nel paese.

(Adnkronos) – Avviata la fase di transizione, in Iran si apre il dibattito sulla successione alla Guida Suprema, Ali Khamenei. L'ayatollah, che ha dominato il Paese dagli anni Ottanta a ieri, è stato ucciso negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. I media ufficiali della Repubblica islamica ne hanno ufficializzato la morte alcune ore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, dopo la morte di Khamenei: Ali Larijani indicato come gestore di emergenza degli affari di StatoDopo la morte della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, negli attacchi statunitensi e israeliani, emergono le prime indicazioni sul...

L'Iran conferma: Khamenei è morto. I 37 anni di potere dell'ayatollah succeduto a KhomeiniL'annuncio fatto dalla tv di Stato. Il Paese proclama un lutto di 40 giorni. Chi era l'uomo che ha mantenuto il potere assoluto nella Repubblica ... avvenire.it

L'Iran conferma la morte di Khamenei. I pasdaran minacciano offensiva feroce. Trump: 'Meglio che non lo facciano'La morte della guida suprema confermata dalla tv di Stato Israeliana. Il tycoon: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran. Raid fino alla pace nella regione'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Es ... ansa.it

L'attivista iraniana Masih #Alinejad piange di gioia alla notizia della morte dell'ayatollah #Khamenei. In un video pubblicato su X la giornalista e scrittrice, che vive negli Stati Uniti, dice fra le lacrime: "Ogni giorno mi svegliavo e leggevo che il mio popolo moriva - facebook.com facebook

La tv di stato e altri media iraniani hanno confermato la morte di Alì Khamenei, prima annunciata da Trump. Nel dare la notizia il conduttore è stato sopraffatto dall’emozione e dal pianto. L'Iran ha annunciato che nel Paese ci saranno quaranta giorni di lutto e s x.com