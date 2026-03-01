Montemarcianese fa festa Si fa rimontare e poi vince

MONTEMARCIANESE 3 TAVULLIA VALFOGLIA 2 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Carpani, Lucci, Droghini, Rossetti (4'st Massaccesi), Gregorini, Burini, Sabbatini (4'st Gagliardi), Daidone (20'st Pellonara), Pierandrei. All. Profili TAVULLIA VALFOGLIA: Elezaj, Salvatori (26'st Giunchetti), Giunti (42'st Pagniello), Ferrini, Osmani, Passeri, Ricciotti, Tamai (44'pt Diomede), Vegliò, Berardi, Cesarini. All. Cicerchia Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto Reti: 22'pt Gregorini (M), 30'pt Daidone (M), 46'pt Cesarini (T), 12'st Diomede (T), 34'st Gagliardi (M) Gioca quasi tutta la partita in 10, si fa rimontare, ma alla fine la Montemarcianese batte il Tavullia Valfoglia grazie al gol di Gagliardi.