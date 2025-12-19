Mercatini brindisi e Babbi Natale Poi si fa festa con l’après-ski

Domenica scorsa, Brisighella ha regalato un magico Natale tra mercatini, brindisi e Babbi Natale, e ora si ripete. La festa nel centro storico, curata dalla Pro loco e Ae All Event, anima piazza Marconi e la via degli Asini con atmosfere natalizie e musica degli zampognari, creando un’incantevole atmosfera di festa che coinvolge tutta la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Mercatini, brindisi e Babbi Natale. Poi si fa festa con l’après-ski Domenica scorsa è stato un successo, e la prossima si replica. Brisighella fa il bis per la festa di Natale nel centro storico con i mercatini natalizi a cura della Pro loco e di Ae All Event, che torneranno ad animare in due percorsi distinti piazza Marconi e la via degli Asini, accompagnati per tutta la giornata dalla musica degli zampognari. Il momento centrale del pomeriggio si terrà in piazza Carducci: intorno alle 15.30 è previsto il saluto delle istituzioni, seguito dallo scambio di auguri con la cittadinanza, il brindisi natalizio e la distribuzione gratuita di panettone per tutti i presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Forlimpopoli si illumina con la tradizionale Festa dei Babbi Natale Ferraristi Leggi anche: L’après-Ski alla milanese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mercatini, brindisi e Babbi Natale. Poi si fa festa con l’après-ski; La città di Medicina presenta il programma natalizio; La Babbo Running in piazza Cavalli, musica e spettacoli al Centro Gotico: cosa fare nel weekend; Grande successo per gli eventi natalizi a Brisighella. Mercatini, brindisi e Babbi Natale. Poi si fa festa con l’après-ski - Brisighella fa il bis per la festa di Natale nel centro storico con i mercatini natalizi a cura della Pro loco e di Ae All Event, che ... ilrestodelcarlino.it

Natale a Brisighella: grande partecipazione nel centro storico e attesa per la replica di domenica 21 dicembre - Domenica prossima si rinnova la magia delle feste con mercatini, musica, fiaccolata dei Babbi Natale e Après- ravenna24ore.it

Mercatini, marcia dei Babbi, pattinaggio e giocattoli vintage: ecco gli eventi del weekend - Di conseguenza, come ogni anno, gli eventi dedicati alla festa più attesa fioccano numerosi in ogni dove. ecovicentino.it

Un brindisi a Salisburgo Tra le luci dei mercatini, il profumo del Glühwein e i sorrisi condivisi, ci siamo fermati un attimo per brindare insieme. Un gesto semplice, ma pieno di calore, emozioni e spirito natalizio Grazie di cuore a tutti i partecipanti e co - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.