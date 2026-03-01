Montefano addio all’ex candidato sindaco Claudio Camellina

Claudio Camellina, ex candidato sindaco di Montefano, è deceduto ieri mattina all'età di 70 anni. Nato a Montefano e residente da tempo ad Appignano, era una figura nota e apprezzata nella zona. La sua scomparsa è stata annunciata da familiari e amici, che ne hanno ricordato la presenza nel territorio. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale.

È morto ieri mattina, all'età di 70 anni, Claudio Camellina. Nato a Montefano e residente da tempo ad Appignano, era molto conosciuto e stimato nel territorio. Solo tre giorni fa aveva preso parte a una cena con alcuni amici. Venerdì è stato improvvisamente colpito da un aneurisma che purtroppo non gli ha lasciato scampo, malgrado la corsa disperata fino all'ospedale regionale di Torrette. Nel corso della sua vita professionale, Camellina ha lavorato a lungo nel settore della fitoiatria con la ditta Siapa di Ancona. Dal 1992 aveva assunto l'incarico di responsabile della filiale di Osimo del Consorzio Agrario di Ancona.