Comunali Faenza 2026 il candidato del centrodestra è Claudio Miccoli

Alle prossime elezioni comunali di Faenza, nel 2026, il centrodestra ha scelto il candidato sindaco, Claudio Miccoli. L’accordo tra Lega e Forza Italia garantisce un’unione di forze per la candidatura, rappresentando un punto di riferimento per gli elettori locali. La scelta di Miccoli si inserisce nel quadro delle strategie politiche della coalizione, pronta a confrontarsi con le altre forze in vista delle elezioni amministrative.

Faenza, 11 gennaio 2026 - C’è l’accordo fra Lega e Forza Italia sul candidato sindaco alla prossima tornata elettorale a Faenza. Il prescelto è Claudio Miccoli, geologo, dirigente regionale in pensione da qualche anno, già responsabile della sicurezza del territorio per l’Area Reno e Po di Volano in settori quali la difesa del suolo, la protezione civile e la gestione dei bacini idrografici. Miccoli, come professionista, ha espresso posizioni critiche sulle scelte di gestione del territorio di cui ha profonda e autentica conoscenza e ha tuttora un ruolo chiave nel dibattito sulla sicurezza idraulica della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bertozzi non si candida a sindaco, Da FdI silenzio assordante, Padovani distante nei modi. Ora l'ipotesi di un'associazione culturale.

