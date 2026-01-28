Abbiamo un altro candidato sindaco

Da bolognatoday.it 28 gen 2026

Un nuovo nome si aggiunge alla corsa per le elezioni comunali del 2027. Alberto Zanni, presidente di Confabitare, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, deciso a portare una nuova voce in città. Con questa scelta, Zanni entra in campo come outsider, puntando su un profilo più legato al mondo dell’edilizia e dell’abitare. La sua candidatura cambia gli scenari già in movimento tra i candidati in corsa.

È Alberto Zanni, presidente di Confabitare. La sua lista si chiama ‘Una nuova Bologna’ Per le elezioni comunali del 2027 c’è un nuovo candidato: è Alberto Zanni, presidente di Confabitare. Zanni è il quarto candidato dopo Matteo Lepore, Alberto Forchielli e Giovanni Favia, che ha annunciato la propria candidatura solamente pochi giorni fa. Zanni ha annunciato la sua candidatura durante l'anticipazione di un’intervista andata in onda sull’emittente televisiva èTv. “Abbiamo deciso, insieme a un gruppo di amici, di entrare in campo ed entrare in campo per le prossime amministrative”. “Abbiamo costituito un’associazione civica - dice ancora Zanni - che si chiama ‘Una nuova Bologna’, e ha l’obiettivo di raccogliere e unire il pensiero e l’opera di tanti cittadini che vogliono migliorare la nostra città.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

