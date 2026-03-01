Monte Rosa il recupero dello scialpinista bloccato non riprende per cattivo tempo

Le operazioni di recupero di uno scialpinista rimasto bloccato in un crepaccio sul Monte Rosa sono state sospese a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Le squadre incaricate, intervenute sul luogo, non hanno potuto proseguire con le operazioni di soccorso oggi. La situazione rimane in stallo fino a quando il tempo migliorerà e permetterà di riprendere le operazioni.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, le operazioni di recupero dello scialpinista rimasto bloccato nel crepaccio sul Colle Vincent (Monte Rosa) oggi non riprenderanno. In tre, ieri, erano rimasti bloccati a quota 4mila metri. Due di loro sono stati recuperati, mentre resta il terzo componente della cordata, bloccato a circa 30 metri di profondità. Sul posto soccorritori SAV, Sagf di Cervinia e Alagna e Soccorso Alpino di Alagna.