Ticket to Ride diventa un film | Netflix annuncia l’adattamento del gioco da tavolo cult

Netflix ha deciso di trasformare Ticket to Ride in un film, spinta dal successo del gioco da tavolo. La scelta deriva dall’aumento di interesse tra il pubblico e dalla popolarità che il gioco ha riscosso negli ultimi anni. La produzione si concentrerà su una dinamica avvincente, con un cast di attori noti. La notizia ha già suscitato molte aspettative tra gli appassionati di giochi e cinema. La data di uscita resta ancora da definire.

Dimenticate i soliti adattamenti di action game: la nuova frontiera di Netflix è il mondo dei board games. Dopo il successo di critica e pubblico riscosso da titoli come The Last of Us, Fallout e Sonic, il colosso dello streaming ha deciso di puntare su un franchise iconico che ha fatto la storia dei giochi da tavolo moderni: Ticket to Ride. Un accordo multimilionario tra Netflix e Asmodee. Netflix ha ufficialmente annunciato una partnership strategica con Asmodee e Days of Wonder per portare l’universo ferroviario di Ticket to Ride sul piccolo e grande schermo. L’accordo non si limita a un singolo prodotto, ma prevede un piano ambizioso che include: Lungometraggi (Film). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

