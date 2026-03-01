MONOPOLY DEAL FIFA WORLD CUP 26™ | il card game tascabile che trasforma ogni mano in una partita

MONOPOLY DEAL FIFA WORLD CUP 26™ è un gioco di carte tascabile che combina l’elemento competitivo di Monopoly Deal con il tema della Coppa del Mondo 2026. Il prodotto, rapido e compatto, permette di giocare ovunque, trasformando ogni partita in una sfida ricca di sorprese e colpi di scena. È stato lanciato recentemente sul mercato, attirando appassionati di calcio e giochi di carte.

Veloce, compatto e super competitivo: MONOPOLY DEAL FIFA WORLD CUP 26™ porta lo spirito di Monopoly Deal in versione “calcistica”, trasformando ogni mano in una sfida piena di colpi di scena. È il classico gioco che tiri fuori in qualsiasi momento — a casa, in viaggio, prima di una partita o durante una serata con amici — e in pochi minuti sei già dentro l’azione. L’obiettivo è semplice e immediato: essere il primo a collezionare 3 set di giocatori di colori diversi. Sembra facile, ma in realtà il divertimento sta proprio nel fatto che la situazione può cambiare continuamente: puoi essere a un passo dalla vittoria e trovarti improvvisamente rimontato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lenovo e FIFA vogliono rivoluzionare il calcio: l’AI protagonista della FIFA World Cup 2026Lenovo e FIFA hanno annunciato insieme, durante il Tech World @ CES 2026, una serie di soluzioni tecnologiche che daranno vita a una FIFA World Cup...

Motorola razr fifa world cup 2026 edition in regalo da verizonl’edizione FIFA World Cup 2026 del motorola razr è stata recentemente presentata, offrendo una variante esclusiva destinata agli appassionati di...

