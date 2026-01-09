Lenovo e FIFA vogliono rivoluzionare il calcio | l’AI protagonista della FIFA World Cup 2026

Lenovo e FIFA collaborano per innovare il calcio attraverso l’intelligenza artificiale, annunciando durante il Tech World @ CES 2026 una serie di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie. La FIFA World Cup 2026 sarà la prima a integrare l’AI di Lenovo, offrendo nuove opportunità di analisi e miglioramento delle performance sportive. Questa collaborazione segna un passo importante verso un torneo più avanzato e digitale, senza precedenti nella storia del calcio internazionale.

Lenovo e FIFA hanno annunciato insieme, durante il Tech World @ CES 2026, una serie di soluzioni tecnologiche che daranno vita a una FIFA World Cup alimentata dall'AI di Lenovo, senza precedenti nella storia. Il Presidente FIFA Gianni Infantino ha affiancato sul palco il Presidente e CEO di Lenovo Yuanqing Yang alla Sphere di Las Vegas, in uno show spettacolare che ha svelato le soluzioni AI personalizzate pensate per gestire le operazioni del torneo e offrire ai fan esperienze più immersive e personalizzate, sia allo stadio, sia a casa, sia in mobilità. Lenovo è Official Technology Partner della FIFA World Cup 2026, che si giocherà in Nord America entro la fine dell'anno, con il compito di fornire le soluzioni tecnologiche che alimenteranno il più grande evento nella storia dell'umanità.

