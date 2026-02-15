Motorola razr fifa world cup 2026 edition in regalo da verizon
Verizon regala il Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition ai clienti che acquistano determinati piani telefonici. L’azienda ha deciso di lanciare questa versione speciale per celebrare il prossimo torneo, inserendola tra i dispositivi disponibili in promozione. Il nuovo modello si distingue per un design unico e dettagli sportivi, che richiamano l’atmosfera del mondiale.
l’edizione FIFA World Cup 2026 del motorola razr è stata recentemente presentata, offrendo una variante esclusiva destinata agli appassionati di calcio. la versione mantiene le stesse specifiche del Razr (2025), ma propone una veste estetica dedicata e dettagli tipici delle promozioni legate al torneo. grazie a un accordo promozionale con verizon, è possibile ottenere gratuitamente il dispositivo con determinati piani tariffari, rendendo l’acquisto interessante per chi cerca un foldable di valore senza un eccessivo sovrapprezzo. motorola razr fifa world cup 2026: caratteristiche principali. design e finitura esterna. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Razr fifa edition motorola ora disponibile a 699 dollari con moto tag gratuito
Motorola ha lanciato la versione FIFA del Razr 2026, per attirare gli appassionati di calcio durante il Mondiale.
Lenovo e FIFA vogliono rivoluzionare il calcio: l’AI protagonista della FIFA World Cup 2026
Lenovo e FIFA collaborano per innovare il calcio attraverso l’intelligenza artificiale, annunciando durante il Tech World @ CES 2026 una serie di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
