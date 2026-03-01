La Regione ha deciso di affidarsi a Federcaccia e Coldiretti per il monitoraggio del lupo in Toscana. Il progetto chiamato “Lupus Etruriae” coinvolge queste due organizzazioni ma non ha valenza scientifica. La collaborazione mira a raccogliere dati sulla presenza del predatore, anche se non sono state fornite spiegazioni sul metodo utilizzato o sui risultati attesi.

GROSSETO "Il progetto ’Lupus Etruriae’, che prevede il coinvolgimento di Federcaccia e Coldiretti nel monitoraggio del lupo in Toscana non ha valenza scientifica". Inizia così la nota di Wwf. "Il monitoraggio della fauna selvatica, soprattutto per specie tutelate dal quadro normativo europeo e nazionale, deve essere condotto da soggetti pienamente terzi, con procedure rigorose e verificabili – aggiunge il Wwf – Il progetto sembra assolvere a tale onere individuato nell’Università di Sassari, ma poi si scopre che la raccolta dei dati sarà in gran parte affidata a Federcaccia e Coldiretti. Rivolgersi per la raccolta primaria dei dati solo ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monitoraggio del lupo: "La Regione si è affidata a Federcaccia e Coldiretti"

Al via il monitoraggio del lupo dominante branco all'interno del Parco della MaremmaFirenze, 11 febbraio 2026 – Monitoraggio del lupo attraverso la telemetria: individuato e mappato il maschio dominante del branco che vive nell'area...

“San Lupo si illumina di Natale”: in arrivo il mercatino di prodotti locali a cura della ColdirettiTempo di lettura: 2 minutiContinuano gli appuntamenti di “San Lupo si illumina di Natale”, il ricco cartellone di eventi natalizi promosso dal Comune...

Aggiornamenti e notizie su Monitoraggio del.

Temi più discussi: Monitoraggio del lupo: La Regione si è affidata a Federcaccia e Coldiretti; Il monitoraggio del lupo in Toscana affidato a Federcaccia e Coldiretti, la protesta del WWF; Lupo in Toscana, un progetto di monitoraggio con cacciatori, agricoltori e università – Cosa prevede e perché è importante; Un’alleanza per la gestione del lupo: la strada innovativa della Toscana.

Serata pubblica per fare chiarezza sulla presenza del lupo nei nostri territori: tra scienza e prevenzioneLa gestione della presenza del lupo nelle aree antropizzate rappresenta oggi una delle sfide più discusse e delicate per il territorio romagnolo. Per affrontare il tema con rigore scientifico e consap ... ravennawebtv.it

Al via il monitoraggio del lupo dominante branco all'interno del Parco della MaremmaFirenze, 11 febbraio 2026 – Monitoraggio del lupo attraverso la telemetria: individuato e mappato il maschio dominante del branco che vive nell'area centro-nord del Parco della Maremma. I ricercatori ... lanazione.it

Recupero liste d’attesa, i dati del monitoraggio dal 16 al 25 febbraio #minervino facebook

"Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornan x.com