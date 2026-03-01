Monitoraggio del lupo | La Regione si è affidata a Federcaccia e Coldiretti

Da lanazione.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha deciso di affidarsi a Federcaccia e Coldiretti per il monitoraggio del lupo in Toscana. Il progetto chiamato “Lupus Etruriae” coinvolge queste due organizzazioni ma non ha valenza scientifica. La collaborazione mira a raccogliere dati sulla presenza del predatore, anche se non sono state fornite spiegazioni sul metodo utilizzato o sui risultati attesi.

GROSSETO "Il progetto ’Lupus Etruriae’, che prevede il coinvolgimento di Federcaccia e Coldiretti nel monitoraggio del lupo in Toscana non ha valenza scientifica". Inizia così la nota di Wwf. "Il monitoraggio della fauna selvatica, soprattutto per specie tutelate dal quadro normativo europeo e nazionale, deve essere condotto da soggetti pienamente terzi, con procedure rigorose e verificabili – aggiunge il Wwf – Il progetto sembra assolvere a tale onere individuato nell’Università di Sassari, ma poi si scopre che la raccolta dei dati sarà in gran parte affidata a Federcaccia e Coldiretti. Rivolgersi per la raccolta primaria dei dati solo ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it

monitoraggio del lupo la regione si 232 affidata a federcaccia e coldiretti
© Lanazione.it - Monitoraggio del lupo: "La Regione si è affidata a Federcaccia e Coldiretti"

Al via il monitoraggio del lupo dominante branco all'interno del Parco della MaremmaFirenze, 11 febbraio 2026 – Monitoraggio del lupo attraverso la telemetria: individuato e mappato il maschio dominante del branco che vive nell'area...

“San Lupo si illumina di Natale”: in arrivo il mercatino di prodotti locali a cura della ColdirettiTempo di lettura: 2 minutiContinuano gli appuntamenti di “San Lupo si illumina di Natale”, il ricco cartellone di eventi natalizi promosso dal Comune...

Aggiornamenti e notizie su Monitoraggio del.

Temi più discussi: Monitoraggio del lupo: La Regione si è affidata a Federcaccia e Coldiretti; Il monitoraggio del lupo in Toscana affidato a Federcaccia e Coldiretti, la protesta del WWF; Lupo in Toscana, un progetto di monitoraggio con cacciatori, agricoltori e università – Cosa prevede e perché è importante; Un’alleanza per la gestione del lupo: la strada innovativa della Toscana.

monitoraggio del lupo laSerata pubblica per fare chiarezza sulla presenza del lupo nei nostri territori: tra scienza e prevenzioneLa gestione della presenza del lupo nelle aree antropizzate rappresenta oggi una delle sfide più discusse e delicate per il territorio romagnolo. Per affrontare il tema con rigore scientifico e consap ... ravennawebtv.it

Al via il monitoraggio del lupo dominante branco all'interno del Parco della MaremmaFirenze, 11 febbraio 2026 – Monitoraggio del lupo attraverso la telemetria: individuato e mappato il maschio dominante del branco che vive nell'area centro-nord del Parco della Maremma. I ricercatori ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.