Al via il monitoraggio del lupo nel Parco della Maremma. Gli esperti hanno individuato e mappato il maschio dominante del branco che vive nell’area centro-nord del parco. Si tratta di un passo importante per capire meglio la presenza della specie e le dinamiche del branco. La telemetria permette di seguire i movimenti e le abitudini di questo lupo, che ora viene monitorato da vicino.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Monitoraggio del lupo attraverso la telemetria: individuato e mappato il maschio dominante del branco che vive nell'area centro-nord del Parco della Maremma. I ricercatori dell'Università di Siena sono riusciti ad apporre un radiocollare satellitare a uno dei lupi che vivono nell'area tutelata. "Un modo per conoscere spostamenti, abitudini e poter così progettare azioni per ridurre gli eventuali conflitti con le attività antropiche", spiega dice Simone Rusci, presidente del Parco. L'esemplare, un lupo adulto, maschio riproduttore del branco nord, si precisa, "è stato catturato prima dell'alba e, nel pieno rispetto del benessere animale, dei protocolli normativi e scientifici e con il supporto di personale medico veterinario specializzato, è stato dotato di un radiocollare satellitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il monitoraggio del lupo dominante branco all'interno del Parco della Maremma

