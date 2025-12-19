San Lupo si illumina di Natale | in arrivo il mercatino di prodotti locali a cura della Coldiretti

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano gli appuntamenti di “San Lupo si illumina di Natale”, il ricco cartellone di eventi natalizi promosso dal Comune di San Lupo, che sta trasformando il borgo in un luogo di incontro, festa e condivisione. Un percorso fatto di luci, sapori, musica e tradizioni, capace di avvolgere la comunità nel calore autentico delle festività. L’iniziativa rientra nel più ampio “Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada”, progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma POC Campania, dedicato alla valorizzazione dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

