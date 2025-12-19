Tempo di lettura: 2 minuti Continuano gli appuntamenti di “San Lupo si illumina di Natale”, il ricco cartellone di eventi natalizi promosso dal Comune di San Lupo, che sta trasformando il borgo in un luogo di incontro, festa e condivisione. Un percorso fatto di luci, sapori, musica e tradizioni, capace di avvolgere la comunità nel calore autentico delle festività. L’iniziativa rientra nel più ampio “Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada”, progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma POC Campania, dedicato alla valorizzazione dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “San Lupo si illumina di Natale”: in arrivo il mercatino di prodotti locali a cura della Coldiretti

Leggi anche: San Lupo si illumina di Natale: luci, musica e sapori dall’8 al 31 dicembre

Leggi anche: Dal mercatino alla presentazione del libro, fino ai prodotti locali: torna il ‘Mercatino Baurese’

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

San Lupo, giornata dedicata ai prodotti agroalimentari sanniti; A Guardia Sanframondi un brindisi di Natale con lo SPI-CGIL Valle Telesina; Paupisi, magia di luci e comunità: un Natale ricco di eventi per tutte le età; Natale a Paupisi: bambini protagonisti nel Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia.

Questa sera il Teatro Siani si illumina con la comicità irresistibile di Paolo Caiazzo, nello spettacolo “I Promessi Suoceri". Domani, invece, a salire sul palco l’attore e comico Francesco Paolantoni con lo spettacolo “Pierino e il Lupo in Jazz”. - facebook.com facebook

Il tempo di spegnere i cellulari e poi tutti attenti per ascoltare Roberto Mori che, come di consueto, ci aggiorna e illumina sul programma del concerto di stasera. Lo spettacolo comincia alle 20 puntuali. In bocca al lupo a tutti! x.com