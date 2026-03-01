Mondinelli ai piedi del podio nello slalom di Coppa Europa vinto da Bostroem Mussener Pazzaglia fuori

Durante lo slalom speciale di Coppa Europa disputato a Sundsvall, in Svezia, Emilia Mondinelli ha concluso la gara al quarto posto, alle spalle di Bostroem Mussener che ha vinto, mentre Pazzaglia ha terminato fuori dalla classifica. La competizione si è svolta sulle piste svedesi e ha visto la partecipazione di numerose atlete di alto livello.

Lo slalom speciale di Coppa Europa di sci alpino femminile disputato sulle nevi di Sundsvall, in Svezia, si chiude con l'ottima prestazione di Emilia Mondinelli che termina la gara ai piedi del podio. La svedese Moa Bostroem Mussener si aggiudica il successo sulle nevi di casa. In casa azzurra c'è il rammarico per l'uscita di Alice Pazzaglia nella seconda manche dopo aver chiuso la prima al comando. La sciatrice scandinava, quinta a metà gara, chiude la propria performance con il tempo di 1:32.85, rimonta quattro posizioni e precede di soli due centesimi l'austriaca Natalie Falch, miglior tempo nella seconda discesa. Completa il podio l'altra austriaca Nina Alstner, dieci centesimi il suo ritardo.