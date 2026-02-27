Splendido podio di Emilia Mondinelli nello slalom di Coppa Europa vinto da Anna Swenn Larsson

Nello slalom di Coppa Europa svoltosi a Sundsvall – Nolby, Emilia Mondinelli ha conquistato un ottimo terzo posto, mentre la gara è stata vinta da Anna Swenn Larsson. La competizione si è svolta sulle piste svedesi, attirando numerosi appassionati di sci alpino. La performance di Mondinelli ha attirato l’attenzione degli appassionati, consolidando la sua presenza tra le atlete di vertice della disciplina.

Si chiude con lo splendido podio conquistato da Emilia Mondinelli lo slalom di Coppa Europa di sci alpino disputato sulle nevi di Sundsvall – Nolby. La svedese Anna Swenn Laon conquista la vittoria davanti all'azzurra. L'Italia chiude con quattro sciatrici tra le prime dieci. Anna Swenn Laon, già in testa al termine della prima manche, chiude la sua gara con il tempo di 1:37.29. La sciatrice scandinava precede Emilia Mondinelli di 61 centesimi. L'azzurra, dopo aver accusato sei decimi nella prima run, gareggia alla pari con la rivale nella seconda e perde un solo centesimo. Completa il podio la svizzera Selina Egloff, terza a 0.73. Termina la sua prova in quarta posizione l'austriaca Natalie Falch, staccata di +0.