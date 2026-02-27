Splendido podio di Emilia Mondinelli nello slalom di Coppa Europa vinto dalla svedese Anna Swenn Larsson

Nello slalom speciale di Coppa Europa disputato a Sundsvall – Nolby, Anna Swenn Larsson ha vinto la gara, mentre Emilia Mondinelli si è piazzata sul podio, conquistando un ottimo secondo posto. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con Mondinelli che ha concluso la manche in seconda posizione, assicurandosi un risultato di rilievo.

Si chiude con lo splendido podio conquistato da Emilia Mondinelli lo slalom di Coppa Europa di sci alpino disputato sulle nevi di Sundsvall – Nolby. La svedese Anna Swenn Laon conquista la vittoria davanti all'azzurra. L'Italia chiude con quattro sciatrici tra le prime dieci. Anna Swenn Laon, già in testa al termine della prima manche, chiude la sua gara con il tempo di 1:37.29. La sciatrice scandinava precede Emilia Mondinelli di 61 centesimi. L'azzurra, dopo aver accusato sei decimi nella prima run, gareggia alla pari con la rivale nella seconda e perde un solo centesimo. Completa il podio la svizzera Selina Egloff, terza a 0.73. Termina la sua prova in quarta posizione l'austriaca Natalie Falch, staccata di +0.