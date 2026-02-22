Il Napoli cade a Bergamo | l' Atalanta ribalta il risultato nella ripresa

L’Atalanta conquista la vittoria contro il Napoli grazie a una ripresa decisiva che ribalta il risultato. La causa principale è stata la capacità della squadra bergamasca di reagire dopo l’intervallo, mentre il Napoli ha subito un calo di intensità. Il match si decide negli ultimi minuti, quando i padroni di casa trovano il gol del sorpasso. La partita si conclude con un risultato che sorprende molti tifosi.

Gli uomini di Conte avanti nel primo tempo con Beukema, subiscono nella ripresa la rimonta dei bergamaschi, in gol con Pasalic e Samardzic. Annullata una rete regolare a Gutierrez Brutta sconfitta per il Napoli, che cade per 2-1 sul campo dell'Atalanta dopo essere stato in vantaggio per oltre 40 minuti. Gli azzurri, avanti con Beukema nella prima parte di gara, si fanno rimontare nella ripresa dai bergamaschi, che ribaltano il risultato con Pasalic e Samardzic. Sulla partita pesa molto un'assurda decisione dell'arbitro Chiffi, che in apertura del secondo tempo annullato un gol a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund che non c'è.

A Bergamo arriva il Napoli, per l’Atalanta è un set point nella corsa alla ChampionsIl Napoli visita Bergamo, dopo aver vinto cinque delle ultime sei partite, grazie a un attacco efficace e una difesa solida.

Napoli-Atalanta, il gol di Scamacca

