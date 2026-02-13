Napoli come è andato il test con l' Ischia | il risultato e i marcatori

Nel pomeriggio di giovedì, Victor Osimhen ha segnato due gol durante l’amichevole tra Napoli e Ischia a Castel Volturno, un test utile per testare la condizione dei partenopei in vista della sfida contro la Roma di domenica sera allo stadio Maradona.

Gli azzurri hanno sostenuto un allenamento congiunto a Castel Volturno con la squadra isolana che milita nel campionato di Serie D Il test è terminato con il risultato di 4-0 in favore degli uomini di Conte. Per gli azzurri - riferisce il Tgr Rai Campania - sono andati in gol per due volte Lukaku, Alisson Santos e il primavera Cimmaruta. L'Ischia Calcio ha voluto ringraziare il Napoli, con una nota ufficiale, per l'accoglienza: “L’Ischia Calcio desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla Ssc Napoli, a mister Antonio Conte e al suo staff tecnico, nonché al direttore Antonio Sinicropi, per la straordinaria accoglienza e la grande disponibilità dimostrate in occasione dell’allenamento congiunto tenutosi presso il training center di Castel Volturno.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nel podcast Numer1 su YouTube, Zazzaroni, Sabatini e Cruciani hanno condiviso le loro previsioni per il match tra Inter e Napoli, in programma domenica a San Siro.

Romelu Lukaku segna una doppietta e guida il Napoli a una vittoria per 4-0 contro Ischia nel test amichevole di oggi.

