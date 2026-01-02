La Maceratese è da prendere con le pinze

La partita tra La Maceratese e la squadra avversaria si presenta equilibrata, con entrambe le formazioni guidate da allenatori che puntano a un calcio basato sulla manovra. Le premesse indicano un confronto interessante, nel quale il gioco sarà il principale protagonista. Entrambe le squadre cercano di mettere in mostra le proprie qualità, offrendo agli spettatori un incontro che promette di essere aperto e combattuto.

"Ci sono le premesse per una bella partita affrontandosi squadre i cui allenatori privilegiano il gioco". Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor Senigallia, parla del match di domenica al Bianchelli contro la Maceratese. "Di fronte – spiega – ci saranno formazioni che si equivalgono come forza e organico, la Maceratese ha il vantaggio di avere un tecnico che da un paio di anni sta portando avanti un progetto, mentre noi abbiamo cambiato tanto". Resterà vuoto lo spazio destinato ai tifosi ospiti ai quali è stata vietata la trasferta. "Mi dispiace, sarebbe venuta tanta gente da Macerata per assistere a una bella gara, spero non troppo tattica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

