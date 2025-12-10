Volley Trento inizia l’avventura in Champions League | il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze

Trento si prepara a iniziare la propria avventura nella Champions League 2026 di volley maschile, tornando sulla scena europea dopo aver vinto il titolo nel 2024 e trascorso un anno in CEV Cup. L'esordio contro il Lubiana, squadra di alto livello slovena, rappresenta una sfida importante per i Campioni d’Italia.

Trento si appresta a incominciare la propria avventura nella Champions League 2026 di volley maschile: dopo aver alzato al cielo il prestigioso trofeo nel 2024 e dopo aver trascorso un anno di purgatorio in CEV Cup, i Campioni d’Italia si rimetteranno in gioco nella massima competizione europea. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre (ore 20.30), quando ospiteranno il Lubiana alla ilT quotidiano Arena all’ombra del Monte Bondone: esordio da prendere con le pinze contro la formazione slovena, promossa dai preliminari e desiderosa di mettersi in luce. I dolomitici si presenteranno all’appuntamento dopo aver infilato cinque vittorie consecutive in Superlega, tra cui quelle di peso contro la capolista Perugia e Modena. 🔗 Leggi su Oasport.it