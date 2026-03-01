A Modena, due persone sono state arrestate dai carabinieri dopo aver travolto e ucciso una donna di 89 anni mentre scappavano a bordo di un’auto. Uno dei due arrestati è un giovane di 20 anni che, privo di patente, ha causato l’incidente e il decesso. La polizia ha fermato entrambi i soggetti nel corso delle indagini.

Arrestato dai carabinieri il responsabile di un omicidio stradale, un ventenne senza patente che ha provocato un incidente e la morte di una donna di 89 anni. Il giovane è stato tratto in arresto per i reati di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso e veniva tradotto, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, presso la casa circondariale Sant'Anna di Modena, in attesa dell'udienza di convalida. Gli altri due occupanti dell'autovettura, minorenni, sono stati affidati ai familiari. Sono in corso le ricerche per il rintraccio del quarto passeggero. L'Alfa 159 era priva di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, scappano all'alt e travolgono una 89enne: due arresti, uno senza patente

