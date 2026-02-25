Roma | senza patente sfugge ad alt e si schianta su auto parcheggiate 2 arresti tra cui spacciatore

Un cittadino tunisino, privo di patente di guida, ha tentato di sottrarsi a un controllo dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, dando luogo a un inseguimento che ha avuto conseguenze significative. Durante la fuga, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro alcune autovetture in sosta in viale Pietro Anderloni, situato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Intervento delle Forze dell’Ordine. L’intervento è scaturito nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, effettuato dai baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego di Roma. Questi ultimi avevano individuato due veicoli fermi con a bordo più persone impegnate in una discussione animata. All’alt intimato dai militari, uno dei conducenti ha deciso di darsi alla fuga, venendo inseguito per diversi chilometri fino all’impatto con le auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

