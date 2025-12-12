Scappano all' alt | in casa della refurtiva Uno dei fuggitivi era ricercato per omicidio

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento iniziato all'alt di un veicolo in fuga. Uno dei fuggitivi era ricercato per omicidio volontario. Durante il tentativo di fermarli, i militari sono stati coinvolti in un rocambolesco inseguimento, culminato con l'arresto dei sospettati e il recupero della refurtiva.

Era ricercato per omicidio volontario uno dei due giovani arrestati dai carabinieri dopo non essersi fermati all'alt dei militari e aver dato vita a un inseguimento. Un ragazzo cileno, su cui pendeva un ordine di carcerazione internazionale. L'arresto nella provincia sud della Capitale.In fuga. Romatoday.it

