Bergamo truffa una signora di 89 anni Arrestato in flagranza dai carabinieri
Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Bergamo dopo aver truffato una donna di 89 anni. Fermato in flagranza in viale Giulio Cesare, è stato trovato in possesso della refurtiva, che è stata restituita alla vittima. L’indagine ha portato al suo arresto, contribuendo a rafforzare l’attenzione delle forze dell’ordine contro i reati ai danni delle fasce più deboli.
IL CASO. Fermato in viale Giulio Cesare, è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva, poi riconsegnata alla vittima. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
