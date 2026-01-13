Bergamo truffa una signora di 89 anni Arrestato in flagranza dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Bergamo dopo aver truffato una donna di 89 anni. Fermato in flagranza in viale Giulio Cesare, è stato trovato in possesso della refurtiva, che è stata restituita alla vittima. L’indagine ha portato al suo arresto, contribuendo a rafforzare l’attenzione delle forze dell’ordine contro i reati ai danni delle fasce più deboli.

Truffa un'anziana 89enne residente a Bergamo fingendosi maresciallo della Guardia di Finanza: arrestato 55enne senza fissa dimora

