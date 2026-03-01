A Modena, un giovane di 20 anni senza patente ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia e ha investito un'anziana, provocandone la morte. A bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi, di cui tre sono stati fermati mentre uno è riuscito a scappare. Il conducente è stato identificato e si trova ora sotto inchiesta.

Il ventenne alla guida non aveva mai preso la patente e la sua Alfa 159 non era assicurata. Dunque, non appena una pattuglia ha provato a fermarlo per un controllo stradale, si è messo a sfrecciare per le vie di Modena nel tentativo di seminare le forze dell'ordine. La fuga però è durata poco ed è finita nel peggiore dei modi: mentre percorreva via Ciro Menotti si è scontrato frontalmente contro un'altra auto, una Lancia Y, causando il ferimento della ragazza alla guida e di sua mamma di 89 anni che, per le ferite riportate, è morta dopo il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara., Dopo l'incidente, il 20enne, insieme agli altri tre occupanti della macchina, ha cercato di fuggire a piedi ma è stato fermato subito dai carabinieri con altri due passeggeri, risultati minorenni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, 20enne senza patente fugge a un controllo e uccide un'anziana

Modena, fuga dai carabinieri finisce in tragedia: morta un’anziana di 89 anni, arrestato un ventenne senza patenteUn inseguimento tra carabinieri e un’auto in fuga si è trasformato in tragedia nel pomeriggio a Modena.

Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica: arrestato un 20enne tunisino senza patentePADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo...

Aggiornamenti e notizie su Modena.

Temi più discussi: Anziana morta colpita da auto in fuga da Carabinieri, preso un 20enne; Anziana morta colpita da auto in fuga da Carabinieri, arrestato un 20enne; Passano col rosso per sfuggire ai carabinieri poi lo schianto, auto travolta: muore una donna. Arrestato il conducente: patente mai conseguita; Modena, fuggono dai carabinieri e nell'inseguimento si scontrano con un'altra auto: Uccisa un'anziana, era con la figlia. Arrestato un ventenne: Non ha mai preso la patente.

Senza patente e senza assicurazione, 20enne scappa dai Carabinieri e uccide una donnaSenza patente e senza assicurazione, 20enne scappa dai Carabinieri e uccide una donna. sulpanaro.net

Scappa dai carabinieri, si schianta e uccide una donna: arrestato 20enne (senza patente)I Carabinieri di Modena hanno arrestato un 20enne che si trovava alla guida - senza patente perché mai conseguita - dell'Alfa 159, risultata non assicurata, a bordo della quale si è scontrato, nel ten ... avvenire.it

LE BANCARELLE “Nuova Vita alle Cose”, Domenica 8Marzo 2026 9/13Nel parcheggio del C/C La Rotonda di Modena, Strada Morane 500 INGRESSO LIBERO PER I VISITATORI NON UN SEMPLICE MERCATINO DEL RIUSO! “Le Bancarelle” sono - facebook.com facebook

Auto in fuga dai carabinieri sperona e uccide una donna, arrestato giovane a Modena: non ha la patente x.com