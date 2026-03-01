Un giovane di 20 anni, senza patente, ha tentato di sfuggire a un controllo a Modena e ha investito e ucciso un’anziana. Dopo l’incidente, è stato fermato e portato in carcere. L’uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La vicenda si è svolta nella giornata di oggi e ha coinvolto le forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

Non aveva mai preso la patente e la sua Alfa 159 non era assicurata. Dunque, non appena una pattuglia ha provato a fermarlo per un controllo stradale, il 20enne alla guida si è messo a sfrecciare per le vie di Modena nel tentativo di seminare le forze dell'ordine. La fuga però è durata poco, ed è finita nel peggiore dei modi: mentre percorreva via Ciro Menotti si è scontrato frontalmente contro un'altra auto, una Lancia Y, causando il ferimento della ragazza alla guida e di sua mamma di 89 anni che, per le lesioni riportate, è morta dopo il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Il 20enne è stato fermato dai carabinieri e ora si trova in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, 20enne senza patente fugge a un controllo e uccide un'anziana: fermato

