Un ricercatore dell’Università di Washington ha sviluppato un metodo per misurare il battito del feto utilizzando uno smartphone. La frequenza cardiaca fetale, fondamentale per valutare la salute durante la gravidanza, può ora essere monitorata anche a casa, senza bisogno di apparecchiature specializzate o costose. Questo approccio mira a rendere più accessibili i controlli e semplificare il processo di monitoraggio.

La frequenza cardiaca fetale è uno degli indicatori chiave dello stato di salute in gravidanza. Monitorarla al di fuori degli ambulatori può pero risultare complicato e spesso costoso. Come funziona DopFone. Un gruppo di ricercatori guidato dall' Università di Washington ha sviluppato DopFone, un sistema che utilizza altoparlante e microfono dello smartphone per stimare la frequenza cardiaca del feto. Il telefono imita un Doppler a ultrasuoni: emette un suono e analizza le minime variazioni dell'eco prodotte dal battito fetale. Un modello di apprendimento automatico elabora poi i dati e calcola la frequenza. I risultati. I risultati sono stati pubblicati su 'Proceedings of the Acm on interactive, mobile, wearable and ubiquitous technologies'.

© Lapresse.it - Misurare il battito del feto con lo smartphone: l’idea dell’Università di Washington

