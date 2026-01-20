Assumere il paracetamolo in gravidanza è sicuro | lo studio dell' università d' Annunzio scongiura rischi per il feto

Un nuovo studio dell'Università d'Annunzio, pubblicato sulla rivista Lancet, conferma che assumere paracetamolo durante la gravidanza è sicuro. La ricerca di metà-analisi non evidenzia rischi significativi per il feto, offrendo informazioni rassicuranti alle future mamme. Questo studio contribuisce a chiarire le precauzioni da adottare e supporta l’uso responsabile del farmaco in gravidanza.

Uno studio di metà-analisi dell'università d'Annunzio pubblicato sulla prestigiosa rivista del gruppo Lancet conferma la sicurezza dell'assunzione del paracetamolo in gravidanza. L'associazione tra assunzione di paracetamolo e rischio di disturbi dello spettro autistico era stata sollevata.

Paracetamolo in gravidanza: studio Chieti conferma assenza rischi autismo e ADHD.?Uno studio pubblicato su The Lancet, condotto dall’Università di Chieti e Ferrara, ha analizzato 43 ricerche sul paracetamolo in gravidanza.

Gravidanza: assumere paracetamolo non aumenta il rischio di autismo, disturbo da deficit di attenzione o ADHD nel nascituro - La conferma arriva da una nuova e ampia revisione, che tiene conto di 43 studi, pubblicata sulla rivista The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health ... corriere.it