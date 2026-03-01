Due droni iraniani contro Cipro allerta sulle basi britanniche | l’avvertimento da Londra a Teheran

Il ministro della Difesa britannico ha comunicato che l’Iran ha inviato due droni verso Cipro, dove sono presenti basi militari britanniche. Londra ha emesso un avvertimento ufficiale a Teheran, evidenziando l’incidente come un fatto concreto. La notizia è stata resa nota attraverso un’intervista a Sky News, senza ulteriori dettagli sulle modalità di lancio o le reazioni immediate.

Il ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato a Sky News che l’Iran ha lanciato due droni in direzione di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. «Siamo abbastanza sicuri che non volessero prendere di mira le nostre basi», ha precisato Healey, ma l’episodio «dimostra quanto indiscriminata» sia la rappresaglia iraniana. Il rischio per il personale britannico nella regione è concreto: 300 militari si trovavano vicino agli obiettivi colpiti in Bahrain. Le forze di Londra hanno già abbattuto un drone iraniano in Iraq. «Stiamo abbattendo i droni che minacciano le nostre basi, il nostro popolo o i nostri alleati. Questa è una situazione davvero seria e in peggioramento», ha avvertito il ministro. 🔗 Leggi su Open.online

