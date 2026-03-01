Missili iraniani su Tel Aviv il racconto del paramedico israeliano | Auto in fiamme e caos tra i residenti

Un attacco con missili iraniani ha colpito un edificio residenziale nel centro di Tel Aviv, provocando un morto e numerosi feriti. Un paramedico israeliano ha descritto auto in fiamme e residenti nel caos, mentre le autorità stanno gestendo l’emergenza. Il bilancio rimane provvisorio e si attendono aggiornamenti ufficiali.