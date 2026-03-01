Missili iraniani su Tel Aviv il racconto del paramedico israeliano | Auto in fiamme e caos tra i residenti
Un attacco con missili iraniani ha colpito un edificio residenziale nel centro di Tel Aviv, provocando un morto e numerosi feriti. Un paramedico israeliano ha descritto auto in fiamme e residenti nel caos, mentre le autorità stanno gestendo l’emergenza. Il bilancio rimane provvisorio e si attendono aggiornamenti ufficiali.
Il bilancio, ancora provvisorio, dell'attacco iraniano su un edificio residenziale nel centro di Tel Aviv è di una vittima e decine di feriti. La situazione a Tel Aviv resta di massima allerta, con le autorità che temono ulteriori ondate di attacchi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Usa e Israele attaccano l’Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi – Il videoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...
Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L’sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel AvivIsraele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...
Temi più discussi: Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; L’Iran risponde a USA e Israele con il lancio di missili balistici: colpite diverse basi americane; Minaccia esistenziale, Netanyahu proclama stato d'emergenza in Israele dopo attacco a Iran. Ultime news.
Attacco all'Iran, giallo sulla sorte di Khamenei. Oltre 200 vittime. Teheran colpisce in tutto il Golfo. Missili su Tel Aviv, feritiL’operazione preventiva di Israele e Usa. I missili distruggono il compound dell’ayatollah, morti genero e nuora. Strage di bambini in una scuola di Minab. La risposta iraniana contro Tel Aviv, colp ... quotidiano.net
Conflitto in Medio Oriente: raid su Teheran, risposte iraniane e impatti su Tel AvivSintesi dei raid contro l'Iran e delle rappresaglie missilistiche che hanno colpito aree civili, incluse le segnalazioni di danni a Tel Aviv e notizie sulla leadership iraniana ... notizie.it
Nel centro di Tel Aviv ci sono stati impatti diretti di missili iraniani che hanno colpito il tetto di un edificio residenziale. Nella strada stanno bruciando automobili e ci sarebbero diversi feriti, secondo le prime notizie fornite dai soccorritori. Si levano colonne di fum - facebook.com facebook
I giornalisti dell'Afp hanno riportato una serie di esplosioni a Tel Aviv, Gerusalemme, e a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Le esplosioni hanno fatto seguito alle sirene, dopo che i militari avevano dichiarato di aver identificato un nuovo lancio di missili d x.com