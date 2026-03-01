Missili iraniani su Tel Aviv il racconto del paramedico israeliano | Auto in fiamme e caos tra i residenti

Un attacco con missili iraniani ha colpito un edificio residenziale nel centro di Tel Aviv, provocando un morto e numerosi feriti. Un paramedico israeliano ha descritto auto in fiamme e residenti nel caos, mentre le autorità stanno gestendo l’emergenza. Il bilancio rimane provvisorio e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il bilancio, ancora provvisorio, dell'attacco iraniano su un edificio residenziale nel centro di Tel Aviv è di una vittima e decine di feriti. La situazione a Tel Aviv resta di massima allerta, con le autorità che temono ulteriori ondate di attacchi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi – Il videoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L’sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel AvivIsraele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

