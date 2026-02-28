Dopo il bombardamento di Teheran da parte di Usa e Israele, l’Iran ha risposto lanciando missili contro una base navale americana in Bahrein. L’esplosione si è verificata in un momento non specificato, e subito dopo si è registrata la fuga degli abitanti dalla zona interessata. Nessun dettaglio su eventuali danni o vittime è stato reso noto.

Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 L’Ue: “Iran minaccia globale, esplorare percorsi diplomatici”. Medvedev attacca Trump: “Il pacifista ha mostrato il suo vero volto” Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a Riad Gli Houthi dello Yemen: “Aggressione criminale”. Riprenderanno gli attacchi alle navi nel Mar Rosso Israele e Usa attaccano l’Iran. Le tappe dell’escalation militare contro Teheran e le trattative sul programma nucleare Israele attacca l’Iran insieme agli Usa, esplosioni in quattro città. Trump: "Non avranno mai l'arma nucleare". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Missili iraniani sulla base navale americana in Bahrein: il momento dell’esplosione e la fuga degli abitanti

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Il momento dell'esplosione dell'autocisterna sull'A1 VIDEOSul posto sono prontamente intervenute con la Polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia squadre e mezzi di spegnimento del Comando...

Iran’s Silent $300 Drone Trap for U.S. Supercarriers

Missili iraniani sulle basi Usa in Baharein, Qatar ed Emirati Arabi. VideoLa risposta iraniana agli attacchi di Israele e Stati Uniti questa mattina all'alba su Teheran non si è fatta attendere. I missili lanciati non hanno colpito il territorio israeliano. Mentre forti ... tg.la7.it

L'Iran allarga il confitto, missili sui Paesi del Golfo: Risponderemo. Due morti ad Abu DhabiSi allarga il conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran. L'agenzia iraniana Fars ha reso nota la lista ... iltempo.it

Gli Emirati si riservano il diritto di reagire ai missili iraniani Confermati lanci missilistici da parte di Teheran - facebook.com facebook

Guerra in Medio Oriente: missili iraniani su basi americane nel Golfo Persico, le ultime x.com