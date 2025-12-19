Missili russi colpiscono il porto di Odessa | 7 morti e 15 feriti
Questa sera le forze russe hanno lanciato un massiccio a ttacco missilistico contro un’infrastruttura portuale nella regione di Odessa. L’attacco ha ucciso sette persone e ne ha ferite altre 15. Lo rendono noto le autorità locali. Secondo le autorità, dopo l’impatto è scoppiato un incendio: i camion nel parcheggio hanno preso fuoco. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale e i medici. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Odessa
Leggi anche: Ucraina, ondata di missili russi su Kiev, morti e feriti, Zelensky: “Mosca non si fermerà”
Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE; Missili russi colpiscono il porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti.
Missili russi colpiscono il porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti - Questa sera le forze russe hanno lanciato un massiccio a ttacco missilistico contro un’infrastruttura portuale nella regione di Odessa . msn.com
Odessa, il maxi attacco russo con droni e missili: colpita anche una nave turca nel porto - Nella notte la città ucraina di Odessa è stata sottoposta a un massiccio attacco russo, i residenti locali hanno segnalato la mancanza di elettricità nella ... msn.com
Ucraina, missile balistico russo colpisce nave cargo turca vicino a Odessa - La Russia ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina con l'arrivo del freddo. msn.com
Corriere della Sera: «Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma». Con queste parole strazianti, Roman Oleksiv, undicenn x.com
Corriere della Sera: «Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma». Con queste parole strazianti, Roman Oleksiv, undicenn - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.