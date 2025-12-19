Missili russi colpiscono il porto di Odessa | 7 morti e 15 feriti

Questa sera le forze russe hanno lanciato un massiccio a ttacco missilistico contro un’infrastruttura portuale nella regione di Odessa. L’attacco ha ucciso sette persone e ne ha ferite altre 15. Lo rendono noto le autorità locali. Secondo le autorità, dopo l’impatto è scoppiato un incendio: i camion nel parcheggio hanno preso fuoco. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale e i medici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

