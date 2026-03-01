Miroirs No3 un presente che dona forma alla memoria

Il film “Miroirs No.3” è diretto da Christian Petzold e prodotto in Germania nel 2025, con una durata di 86 minuti. Racconta la storia di Laura, protagonista al centro di una narrazione che si sviluppa attraverso immagini e ricordi. La pellicola si focalizza sulla sua esperienza, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla sua vicenda.

Titolo: Miroirs No.3 – Il mistero di Laura Titolo originale: Miroirs No.3 Regia: Christian Petzold Paese di produzione anno durata: Germania 2025 86 min. Sceneggiatura: Christian Petzold Fotografia: Hans Fromm Montaggio: Bettina Böhler Cast: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs Produzione: Schramm Film Koerner & Weber Kaiser, ZDF, Arte Distribuzione: Wanted Programmazione: Lo Schermo Bianco (Lab80) Bergamo Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=TxrwwK-sKW0 Specchi di memoria che ritrovano rimandi circolari (e pieno compimento) nella mancanza sono quelli che da sempre animano il cinema di Christian Petzold. Il regista tedesco, tra i principali della cosiddetta Scuola di Berlino, torna a porre il proprio sguardo sulle relazioni umane con "Miroirs No.