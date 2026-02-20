In memoria di Raffaella Balducci | la famiglia dona tv e un computer alla Neurologia di Senigallia

La famiglia di Raffaella Balducci, scomparsa il 24 luglio 2025, ha deciso di aiutare il reparto di Neurologia di Senigallia con una donazione. Hanno consegnato diversi televisori per allietare i pazienti durante la degenza e un computer completo di stampante, utile per il lavoro del personale medico. La donazione mira a migliorare l’ambiente di cura e offrire maggiore conforto a chi si trova in ospedale. La consegna è avvenuta questa mattina nel reparto, che ha accolto con gratitudine il gesto di generosità.

Una serie completa di televisori per le stanze di degenza e un personal computer munito di stampante sono stati donati al reparto di Neurologia di Senigallia dalla famiglia di Raffaella Balducci, prematuramente scomparsa il 24 luglio 2025. Raffaella ha prestato a lungo servizio nell'Ospedale "Principe di Piemonte", Ufficio back office, occupandosi delle agende di prenotazione per le varie attività ambulatoriali e strumentali. Stimata e apprezzata, tutti hanno avuto modo di conoscerla e interfacciarsi con lei, apprezzandone dedizione e professionalità nonché le qualità umane nelle relazioni con il pubblico.