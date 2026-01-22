Dalla memoria al presente | Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia. Quattro produzioni artistiche, che combinano musica, parola e testimonianza, saranno portate sui palcoscenici nazionali per offrire un momento di riflessione e memoria condivisa. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della memoria storica attraverso linguaggi artistici accessibili e rispettosi.

