Dalla memoria al presente | Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026
In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia. Quattro produzioni artistiche, che combinano musica, parola e testimonianza, saranno portate sui palcoscenici nazionali per offrire un momento di riflessione e memoria condivisa. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della memoria storica attraverso linguaggi artistici accessibili e rispettosi.
Arezzo, 22 gennaio 2026 – In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura porterà in tournée nei teatri italiani quattro produzioni artistiche che intrecciano musica, parola e testimonianza, trasformando il palcoscenico in uno spazio di ascolto e responsabilità collettiva. Una proposta culturale, quella della Residenza Artistica Culturale aretina, che non intende limitarsi alla commemorazione, ma che rivendica con forza l’urgenza del ricordo come atto quotidiano, necessario oggi più che mai, in un tempo in cui il mondo sembra smarrire l’orientamento e rinunciare a quel principio essenziale che dovrebbe guidare ogni scelta: l’umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
