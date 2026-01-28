Questa sera alle 20 ora italiana, la Megabox affronta l’Emalsa Gran Canaria alla Gran Canaria Arena di Las Palmas. La partita si presenta come una sfida decisiva per la squadra italiana, che spera di portare a casa una vittoria importante in trasferta. I giocatori sono carichi, e l’obiettivo è dimostrare di poter competere anche lontano da casa.

Si può fare. Oggi alle 20 ora italiana la Megabox è alla Gran Canaria Arena di Las Palmas dove incontrerà l’ Emalsa Gran Canaria. La sfida è valida per i quarti di finale di Challenge Cup, e la gara di ritorno si terrà a Pesaro mercoledì 4 febbraio alle 20. La squadra spagnola ha superato nei sedicesimi di finale con un doppio 3-0 le svizzere del Vbc Cheseaux e negli ottavi di finale le croate dell’OK Nebo Zaprešic (altra doppia vittoria per 3-1 e 3-0), mentre le tigri hanno eliminato al Golden set l’Aek Atene e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza. "Ci aspettano d’ora in poi molte partite, la prima è quella di coppa di stasera – avvisa l’attaccante biancoverde Gaia Giovannini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Megabox alla Gran Canaria Arena. Giovannini: "Gara fondamentale"

