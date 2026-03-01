Mio marito mi dice ti ammazzo e la faccio finita i messaggi nella chat di classe scoperti da un poliziotto | la trappola e la pistola pronta a sparare

Una donna di 45 anni ha scoperto i messaggi nella chat di classe di uno dei figli, in cui il marito le rivolgeva minacce di morte e parlava di sparare. La donna viveva con il marito nel quartiere Aurelio di Roma, anche se erano separati. Un poliziotto ha individuato i messaggi e li ha sequestrati. La donna ha riferito le minacce che riceveva dal marito.

Era nella chat di classe di uno dei figli che una donna di 45 anni ha trovato il modo per raccontare le violenze del marito, con cui viveva da separata in casa nel quartiere Aurelio di Roma. La donna, madre di due bambini di 9 e 10 anni, riportava nella chat di gruppo le frasi che il marito le rivolgeva, con crescente violenza nel corso del tempo. «Ti ammazzo e non mi importa di farmi 20 anni di galera», le diceva l’uomo, come racconta il Messaggero. E ancora: «Ti strangolo e così la faccio finita». Mentre ci sarebbe stato chi ha provato a minimizzare, con l’idea che la situazione si risolvesse da sola, una componente del gruppo ha segnalato quei messaggi al marito poliziotto. 🔗 Leggi su Open.online

