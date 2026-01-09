Agguato pub di Pisacane ordinato da una donna | Ti faccio sparare in testa | lite per i drink finisce a colpi di pistola

Un episodio di violenza si è verificato al pub di Pisacane, originato da una lite per alcuni drink. La discussione è degenerata in un’aggressione armata, con colpi di pistola e minacce. L’incidente ha coinvolto Gianluca Pisacane, barista dei Quartieri Spagnoli e fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. L’intera vicenda evidenzia i rischi di escalation in situazioni di tensione in locali pubblici.

Una banale lite nata per alcuni drink rischiati di finire addosso alle persone "sbagliate" avrebbe innescato la spedizione punitiva culminata nel tentato omicidio di Gianluca Pisacane, barista dei Quartieri Spagnoli e fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. È quanto emerge dalle informative della Squadra mobile di Napoli, confluite nell'inchiesta che ha portato al fermo di .

Agguato al fratello di Pisacane, due fermati in Abruzzo x.com

Agguato ai Quartieri Spagnoli contro padre e fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari: sono stati fermati in Abruzzo gli aggressori con l’accusa di tentato omicidio. I due, entrambi 29enni, erano rifugiati presso un parente di Pescara per sottrarsi alla gi - facebook.com facebook

