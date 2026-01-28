Questa mattina si torna a parlare dell’episodio avvenuto al commissariato di Mecenate, dove un poliziotto ha sparato a un giovane nordafricano durante un controllo. La pistola, che si vedeva chiaramente a salve nelle immagini, ha fatto discutere, anche perché alcuni vogliono evitare che si facciano confronti con quanto successo a Minneapolis. La scena è chiara: l’uomo si trovava di fronte agli agenti, poi il colpo. Nessuna complicazione, solo una spiegazione diretta di quello che è accaduto.

- Avete visto la pistola “a salve ”, come titolavano ieri tutti i giornali, del tipo che brandiva il nordafricano di 28 anni colpito alla testa da un poliziotto che ha aperto il fuoco dopo avergli intimato l’alt? Perché bisogna vederla? Per evitare che qualcuno arrivi anche solo a ipotizzare che la storia del poliziotto del commissariato di Mecenate possa avere a che fare, anche lontanamente, con quanto visto a Minneapolis. Intanto perché le regole di ingaggio dell’ Ice e quelle dei nostri agenti sono molto diverse, così come l’addestramento. E poi perché dobbiamo uscire un po’ dall’ ipocrisia di pensare che forniamo le armi agli agenti solo per il gusto di tenerle nella fondina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La pistola serve a sparare, io sto col poliziotto e Vannacci: quindi, oggi…

CODICE SERGIO LEONE. Quando un uomo con la pistola.... Quel magrebino pregiudicato e con precedenti, se fosse stata applicata la REMIGRAZIONE, sarebbe ancora vivo e felice. LA REMIGRAZIONE SALVA LE VITE. - facebook.com facebook