Un minorenne è stato trovato all’interno di una sala slot, nonostante non stesse giocando ma solo osservando gli altri clienti. Il questore ha deciso di chiudere l’attività per tre giorni, prendendo una decisione immediata per rispettare le regole. La presenza di minori in questi locali resta un problema che le forze dell’ordine cercano di arginare con controlli più severi.

Anche se non giocano e si limitano a guardare gli altri clienti, i minorenni non possono entrare nelle sale scommesse. È il principio che ha spinto il questore di Lucca a disporre la chiusura per tre giorni di un’attività presente sul territorio comunale dopo che i Carabinieri della stazione di Pietrasanta, durante un controllo, hanno sorpreso all’interno del locale un minore, sebbene non intento a giocare. La sola presenza del ragazzino, come detto, costituisce una grave mancanza nel rispetto della normativa a tutela della salute dei minori nonché della prevenzione del gioco illecito, oltre a evidenziare una scarsa attività di vigilanza e controllo da parte dei gestori dell’attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minorenne all’interno della sala slot. Il questore chiude l’attività per tre giorni

