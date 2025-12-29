Gravi carenze igieniche e prodotti scaduti in vendita | disposte multa e sospensione dell' attività per una gastronomia

Durante le festività natalizie, i controlli del Nas dei Carabinieri di Ancona hanno evidenziato gravi carenze igieniche e la vendita di prodotti scaduti in una gastronomia di Senigallia. Per queste irregolarità, è stata disposta una multa e la sospensione dell’attività. L’operazione rientra nelle attività di tutela della salute pubblica svolte durante il periodo festivo, con l’obiettivo di garantire standard igienici adeguati nei locali alimentari.

SENIGALLIA - Nel corso delle festività natalizie numerosi sono stati i controlli del Nas Carabinieri di Ancona in tutta la regione, finalizzati alla tutela della salute pubblica. Le ispezioni hanno portato al sequestro di addobbi e alimenti natalizi, nonché la chiusura di diverse attività.

