L'omaggio a Giorgio Armani a Milano Cortina | alla cerimonia di apertura va in scena una sfilata tricolore

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, si è tenuto un omaggio speciale a Giorgio Armani, scomparso lo scorso anno. Durante la serata, gli organizzatori hanno organizzato una sfilata tricolore per ricordare il grande stilista, simbolo della moda italiana. La scena ha emozionato il pubblico presente, che ha applaudito calorosamente l’omaggio.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina non poteva mancare un toccante omaggio a Giorgio Armani, stilista simbolo della moda italiana morto lo scorso anno: ecco cosa è accaduto durante la serata.

