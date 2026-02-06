Pierfrancesco Favino ha reso omaggio a Giorgio Armani durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano. L’attore ha scelto di indossare un abito Armani e ha partecipato con entusiasmo, sottolineando il legame tra moda e sport in questo grande evento internazionale. La cerimonia si è svolta ieri sera, davanti a un pubblico entusiasta, confermando ancora una volta il ruolo di Milano e Cortina come palcoscenico di eventi di livello mondiale.

Pierfrancesco Favino in Giorgio Armani, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. E non poteva essere altrimenti. Un po’ perché, nel tempo, lo sappiamo bene, l’attore ha costruito con la maison un rapporto che va ben oltre il classico red carpet; e un po’ perché un omaggio allo stilista — scomparso lo scorso settembre — era stato preannunciato. E doveroso. E allora chi meglio di colui che ha reso Armani un linguaggio, personale e coerente, molto più che un semplice abito di scena, per rappresentarlo davanti al mondo intero. Pierfrancesco Favino è salito sul palco e ha recitato L’infinito di Leopardi, accompagnato dal violino del maestro Giovanni Zanon, avvolto — o meglio, accolto, come solo un abito Armani sa fare — in un completo di velluto che ha incarnato la quintessenza dello stile della maison. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pierfrancesco Favino rende omaggio a Giorgio Armani alla cerimonia di Milano Cortina 2026

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Pierfrancesco Favino sarà al centro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

