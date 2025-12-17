© Messinatoday.it - La nuova fase di De Luca, Castelli: "Sud chiama Nord non si tocca, è parte integrante Governo Liberazione"

Sud chiama Nord non si scioglie, non viene archiviato e non viene messo da parte. È il chiarimento con cui Laura Castelli, presidente del movimento, interviene per fare ordine dopo l’annuncio del nuovo corso politico lanciato da Cateno De Luca. Una precisazione netta, arrivata per smentire voci e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

